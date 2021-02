Scamarcio e la paternità: «La vivo in modo fisico»

ROMA - Da sempre molto riservato su tutto ciò che riguarda la sua vita privata, Riccardo Scamarcio non aveva finora mai rilasciato dichiarazioni riguardanti la nascita di Emily, la sua prima figlia, nata nel luglio dello scorso anno dalla relazione con la manager britannica Angharad Wood. Lo ha fatto adesso, in un’intervista concessa al Corriere della Sera in cui l’attore ha spiegato di vivere la paternità in maniera molto intensa, anche dal punto di vista fisico, proprio come la tradizione del sud Italia impone (Scamarcio è pugliese).

«L’amore filiale, da noi, si porta in modo fisico - ha detto Scamarcio al Corsera -, ai bambini si mettono le mani sul volto, ci si parla in dialetto, si crea una lingua speciale con cui si supera il pudore tra padre e figlio, è qualcosa che conosco, ci sono cresciuto anche se mio padre non era estremamente affettuoso». L’attore, invece, spiega di provare un amore fortissimo per la piccola Emily, ma che questo sentimento non l’ha spinto a mettere da parte gli impegni sul lavoro.

«Sono diventato padre e ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te - le parole di Scamarcio -. Avere un figlio è un amore ancestrale. E con la paternità al cinema non ho rallentato, anzi ho accelerato, lo porto a casa».