Fiorella Mannoia sposerà il suo Carlo

ROMA - A 66 anni Fiorella Mannoia si prepara a dire sì a Carlo Di Francesco, il suo compagno storico. La coppia sta preparando le nozze, che arriveranno dopo 10 anni di relazione: lo afferma il settimanale Oggi, scavalcando il muro di riservatezza che da sempre la cantante ha eretto attorno alla sua vita privata. Di Francesco è un musicista e attualmente ricopre il ruolo di professore nel talent Mediaset “Amici”. Soprattutto, è più giovane della Mannoia di ben 26 anni: l’incontro 10 anni fa, per quattro la storia è andata avanti nella massima segretezza, prima di essere resa pubblica nel 2017.

In una delle sue rare interviste sull’argomento, al settimanale DiPiù, la Mannoia aveva bollato come un problema inesistente la differenza d’età con il suo partner. «Tra i due quello vecchio è lui - aveva detto ironizzando Fiorella - La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste».

Quanto al matrimonio, la Mannoia non aveva mai manifestato l’intenzione di convolare a nozze. «Il matrimonio non l’ho mai ritenuta una priorità - aveva dichiarato la cantante -. Le coppie devono stare assieme finché c’è amore». Dopo 10 anni con il suo Carlo, però, la cantante ha evidentemente cambiato idea.