«Belen aspetta una bimba, si chiamerà così»

MILANO - L’annuncio ufficiale della gravidanza di Belen Rodriguez è ormai vicino. Ne è sicuro Santo Pirrotta, giornalista che ha fornito nuovi interessanti dettagli sulla showgirl, a suo dire ormai pronta a rendere pubblico il fatto di essere incinta per la seconda volta.

Dopo Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, secondo Pirrotta Belen sarebbe ora incinta di una bimba, frutto dell’amore con Antonino Spinalbese, il 25enne che in pochi mesi ha conquistato il cuore della bella argentina. «Belén Rodriguez aspetta una bambina», ha dichiarato Pirrotta, ospite della trasmissione “Ogni Mattina” su Tv8. Secondo il giornalista, la coppia avrebbe anche già scelto il nome della piccola: si chiamerà Tabita, nome che Belen aveva indicato come uno dei suoi preferiti per una figlia femmina in un’intervista rilasciata qualche tempo fa.

La gravidanza sarebbe ora al quarto mese, Belen avrebbe avuto diversi malori e forti problemi di nausea nei primi tre, ecco spiegato perché il ricorso al braccialetto anti-nausea che era stato notato dai follower dell’argentina in una delle ultime foto postate dalla Rodriguez sul suo profilo Instagram.