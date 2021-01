Arisa verso le nozze? Spunta l’anello sospetto

ROMA - Arisa sta vivendo un momento davvero molto felice: oltre al successo in tv della trasmissione “Amici”, la cantante ha trovato la serenità grazie al suo nuovo partner, il manager Andrea Di Carlo. Arisa s’è detta molto coinvolta dalla relazione con il suo agente, al punto da definirsi «pronta per il matrimonio e i figli» in una recente intervista. Ma quando potrebbero arrivare queste ulteriori svolte della sua vita privata?

Per alcuni dei suoi fan - e anche per il settimanale Chi, che ha messo in evidenza la notizia - molto presto. Almeno a giudicare da una foto pubblicata di recente dalla cantante su Instagram in cui si nota un dettaglio molto interessante: al dito di Arisa, infatti, è spuntato un anello prezioso che sembra proprio essere un dono da parte del fidanzato Andrea. Che Di Carlo abbia fatto la proposta di matrimonio ad Arisa? Molti dei follower ne sono assolutamente certi.

Per ora nessuna conferma da parte degli interessati - d’altra parte Arisa è sempre molto riservata riguardo alla sua vita privata - ma gli indizi iniziano a sommarsi: prima l’intervista, ora la foto con anello… Quale sarà il prossimo?