Matrimonio al capolinea per Andrea Delogu

ROMA - È finito il matrimonio tra Andrea Delogu e Francesco Montanari. Lo afferma il portale Giornalettismo con una notizia del tutto sorprendente ma che pare confermata dai profili social dei due protagonisti. Entrambi, infatti, hanno postato foto di un’abitazione diversa da quella in cui vivevano insieme.

Per ora non ci sono conferme dagli interessati, ma la coppia già in passato aveva dato qualche segnale di instabilità, nonostante entrambi sembrassero innamoratissimi. Durante un’intervista del 2019, la conduttrice tv e radiofonica aveva affermato di essere sicura di essere stata tradita dal marito. «Io credo di avere le corna - aveva detto la Delogu al programma “Belve” dell’emittente Nove - Non ho le prove, ho dei sentori… Sono sicura che Francesco mi abbia tradito».

Più tardi aveva giustificato quello sfogo con una lite avuta il giorno prima con il marito. La presentatrice e l’attore si erano sposati a Roma… ben due volte: la prima al Comune, nel maggio 2016; la seconda un mese dopo, in una chiesa sconsacrata.