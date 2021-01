Diletta Leotta, notte d’amore a Roma con Can Yaman

ROMA - Di annunci ufficiali neanche l’ombra, ma ormai Diletta Leotta e Can Yaman non provano neanche più a nascondere la loro relazione. La coppia del momento è stata nuovamente immortalata dal settimanale Chi, che ha pubblicato alcune immagini di un nuovo incontro clandestino tra i due, avvenuto ancora a Roma.

Sia Diletta che Can si trovavano nella capitale per ragioni professionali, così hanno ben pensato di vedersi in albergo per stare insieme. Teatro dell’incontro lo stesso hotel dove i due erano stati pizzicati la prima volta: la coppia si è incontrata nel ristorante dell’albergo per una breve cena a lume di candela. Can sarebbe andato via per primo, seguito poco dopo da Diletta: i due si sarebbero separati per depistare i paparazzi per poi rincontrarsi in camera e trascorrere una notte d’amore.

Entrambi sembrano voler vivere senza problemi questa storia, ma neanche si pongono il problema di ufficializzarla via social, come sono soliti fare i vip fare in questo momento…