Anna Tatangelo sull’addio a Gigi D’Alessio: «Non ci parlavamo»

NAPOLI - È trascorso quasi un anno dalla fine della relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, una rottura che ha fatto parecchio rumore perché la coppia dall’esterno pareva molto salda. Sui motivi della fine di quella storia d’amore i due protagonisti sono stati finora molto riservati, ma adesso la Tatangelo ha rotto il silenzio con un’intervista a Vanity Fair in cui ha chiarito le ragioni del suo addio a D’Alessio. «Litigavamo sempre più spesso - ha raccontato la cantante - Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano».

Un anno fa è stata lei a prendere la decisione di chiudere la storia, a cui il partner non s’è opposto. «Un giorno gli ho detto - ha continuato - ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata. Resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei». Dopo l’addio al compagno storico, la Tatangelo s’è buttata nel lavoro.

La cantante voleva essere autonoma dal compagno anche in termini economici. «Sono indipendente ancora di più oggi - ha concluso la Tatangelo - Con un minore (il figlio Andrea, ndr) sarei potuta rimanere dov’ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese. E no, non siamo tornati insieme; abbiamo un figlio insieme, quello sì. Quindi è normale che ci vediamo, anche durante il pranzo la domenica».