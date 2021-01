Mara Venier bacchettata dall’ospite: «Non m’hai invitato alle nozze»

ROMA - Comporre l’elenco degli invitati è una delle imprese più complicate da portare a termine per chi è in procinto di sposarsi. Se il futuro sposo o la futura sposa sono poi personaggi dello spettacolo, la figuraccia è dietro l’angolo: chi è stato escluso dall’evento, infatti, può facilmente vendicarsi lasciando qualche dichiarazione al veleno ai media. Difficilmente, però, Mara Venier avrebbe potuto immaginare quello che è successo ieri a Domenica In, mentre intervistava l’attore Franco Nero.

Mentre parlava della sua carriera e della sua amicizia con la conduttrice, l’ospite ha ricordato alla Venier di non averlo invitato al suo matrimonio con l’imprenditore Nicola Carraro, celebrato nel 2006. «Sto ancora aspettando che tu mi inviti al tuo matrimonio», ha detto Nero, con tono tutt’altro che ironico. La Venier, presa in contropiede, ha risposto affermando di averlo invitato. «No, ti sei scordata, cara. Mi devi credere, non ho mai ricevuto un invito», la replica secca dell’attore.

Decisamente imbarazzata, la Venier ha provato a giustificarsi dicendo che durante l’organizzazione del matrimonio qualcosa era andato storto e circa una cinquantina di persone non avevano ricevuto l’invito: Nero, probabilmente, era tra questi. Dopo “l’incidente”, l’intervista è proseguita cono toni amichevoli: Nero, d’altra parte, s’era già preso la sua vendetta.