Belen incinta? Arriva la smentita che… conferma

MILANO - Belen è incinta oppure no? Le condizioni dell’argentina stanno monopolizzando l’attenzione di siti e giornali di gossip, confermando come la showgirl sia ancora la regina incontrastata del pettegolezzo anche in un momento in cui non mancano notizie succose (su tutte la storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman). Belen non s’è ancora pronunciata sulla gravidanza, tuttavia l’argentina s’è resa protagonista su Instagram di una dichiarazione che pare indirettamente confermare il fatto che la showgirl sia incinta.

Belen ha condiviso la cover del settimanale Oggi nella quale appare una sua dichiarazione sulla gravidanza: «Sono felicissima, non desideravo altro». Nella Instagram story, la Rodriguez precisa però di non aver mai rilasciato quell’intervista: «Ci tengo a chiarire che non ho rilasciato nessuna dichiarazione e virgolettato a nessun settimanale», ha scritto Belen. In che modo questa smentita conferma il fatto che la Rodriguez sia incinta?

Semplice: nella story Belen si limita ad affermare di non aver mai concesso interviste sull’argomento, mentre non accenna al nocciolo della questione, ovvero se ci sia o meno sul serio una gravidanza. Perché non approfittare della questione per fare chiarezza una volta per tutte e smentire di essere incinta? Beh, probabilmente perché la Rodriguez è davvero in dolce attesa…