Lapo Elkann, vicino il matrimonio con la bella Joana

TORINO - Lapo Elkann non solo ha messo la testa a posto, ma presto convolerà anche a nozze. L’imprenditore non lo ammette esplicitamente, ma in un’intervista al settimanale Chi racconta di aver regalato alla sua compagna Joana Lemos un anello di diamanti davvero particolare, chiaro segno della volontà di convolare a nozze. «È un anello in stile art deco ma con una novità - ha raccontato il rampollo della famiglia Agnelli al periodico -, e cioè che la struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo».

Joana, infatti, è un’ex pilota. Più grande di Lapo - lui 43 anni, 47 lei - ha due figli da un precedente matrimonio, ma questo non sembra rappresentare un problema per Elkann. «Joana ha due figli incredibili che ha avuto dal suo ex marito e tutti mi hanno accolto a braccia aperte. A 43 anni voglio costruire il futuro e una famiglia ancora più grande perché vedo in Joana la donna, la mamma, la persona con la quale voglio passare la mia vita».

Parole da uomo pronto al matrimonio, quelle di Lapo, che alla fine spiega anche perché ha scelto un anello tanto singolare per sancire il suo amore con Joana. «Non c’è niente che Joana non sappia di me o che debba nasconderle - conclude l’imprenditore - l’amore fra di noi è indistruttibile, come il titanio».