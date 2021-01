Belen Rodriguez, nuovi indizi sulla presunta gravidanza

ROMA - Qualche giorno fa il settimanale Novella 2000 aveva lanciato una vera e propria bomba, affermando che Belen Rodriguez fosse incinta: la gravidanza sarebbe già al terzo mese e il padre sarebbe, ovviamente, Antonino Spinalbese, il giovane ex hair stylist che ha conquistato il cuore dell’argentina dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino.

Belen non ha confermato la notizia, ma i follower più attenti hanno notato alcuni dettagli sui profili social della showgirl che possono considerati degli indizi validi che confermerebbero la notizia lanciata da Novella 2000. In primis, Belen non ha negato di essere incinta: solitamente l’argentina non impiega molto a smentire sui social eventuali notizie false che girano sul suo conto e stavolta ciò non è avvenuto. In secondo luogo, da un po’ la Rodriguez ha smesso di pubblicare foto in cui appare a figura intera: che ci sia davvero un pancino da nascondere?

Infine, sulla questione è calato il silenzio totale da parte dei familiari di Belen: i follower hanno domandato alla sorella Cecilia, al fratello Jeremias e alla mamma Veronica se la notizia della gravidanza fosse vera, ma nessuno dei Rodriguez ha dato una risposta ai fan. Un atteggiamento sospetto, che non farebbe che confermare la notizia del possibile arrivo di un fratellino (o di una sorellina) per il piccolo Santiago.