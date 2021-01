Michelle Hunziker: «Nel ‘300 la mia famiglia allevava cani»

BERGAMO - Michelle Hunziker ha dato una ragione ancestrale alla sua grande passione per i cani. La presentatrice ne ha parlato in una serie di Instagram Stories che hanno avuto per argomento le origini della sua famiglia: Michelle ha infatti raccontato di aver compiuto una ricerca sull’albero genealogico degli Hunziker, compiendo scoperte sorprendenti.

«Oggi sono andata a prendere un caffè da mia madre - spiega - per parlare delle nostre origini. Ho scoperto che il nostro ceppo degli Hunziker risale al 1300. Erano degli allevatori di cani, ecco spiegata la mia passione per questi animali», ha detto la bionda presentatrice nel video. Michelle ha anche mostrato quello che era lo stemma di famiglia: anche in questo caso c’è di mezzo un cane… «Ecco il nostro stemma di famiglia. Ma cosa c'è sopra? Un cane che canta! Perché Hunziker significa proprio questo. Non ci credo, è davvero incredibile».

Michelle, infine, ha raccontato che la sua scoperta non andrà sprecata, anzi che ha intenzione di metterla a frutto… con stile. «Adesso me la tiro un po' con il mio stemma - ha concluso la Hunziker -, farò un timbro per le lettere!».