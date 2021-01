Diletta Leotta a Capodanno era con Zlatan Ibrahimovic? 

MILANO - Diletta Leotta sta monopolizzando l’attenzione del mondo del gossip italiano. Dopo che il settimanale Chi ha pubblicato le foto dell’incontro ad alto tasso di passione con l’attore turco Can Yaman - altro sex symbol in ascesa - in un albergo di Roma, ora è Oggi a lanciare un altro scoop riguardante la bionda conduttrice di Dazn.

Secondo il periodico, infatti, la sera di Capodanno Diletta Leotta avrebbe ospitato a casa propria Zlatan Ibrahimovic: i due sarebbero rimasti insieme dalle 21:20 fino a mezzanotte meno un quarto quando - come scrive Oggi - «le luci si sono spente per non riaccendersi più».

Un riferimento ammiccante, quello del periodico, alle voci di un presunto flirt tra i due che erano circolate nella scorsa estate, quando i due sarebbero stati visti insieme a cena in Sardegna. Flirt che era stato seccamente smentito dall’entourage della Leotta: i due vip si sarebbero frequentati solo per motivi di lavoro, avendo girato insieme alcuni spot. Ora, però, Oggi rilancia la notizia di un avvicinamento tra i due: anche stavolta arriverà la smentita?