«Belen di nuovo incinta, il padre è Antonino»

ROMA - Il piccolo Santiago sta per avere un fratellino… Questo lo scoop di Novella 2000, settimanale di gossip che riporta una notizia bomba riguardante Belen Rodriguez: la showgirl argentina sarebbe incinta del suo secondo figlio.

Il padre, ovviamente, sarebbe Antonino Spinalbese, il giovane (ha 10 anni meno di lei) hair stylist che l’ha conquistata dopo la rottura con il marito Stefano De Martino - papà di Santiago - e un paio di flirt estivi che non hanno lasciato il segno.

Galeotto il lockdown trascorso insieme da Antonino e Belen, secondo il periodico l’argentina sarebbe già al terzo mese di gravidanza. Si attende ora una conferma o una smentita da parte della modella e showgirl sudamericana, abituata a commentare sui suoi profili social le notizie che la riguardano.

In molti, però, sono pronti a scommettere sul fatto che Belen sia davvero incinta: d’altra parte ha più volte dichiarato di desiderare un fratellino o una sorellina per Santiago e la relazione con Antonino sembra davvero saldissima. Chi le sta vicino ha confermato più volte che la Rodriguez non appariva così felice da tempo: chissà se ora assumerà anche quella radiosità tipica delle donne in gravidanza…