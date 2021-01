È Can Yaman il nuovo flirt di Diletta Leotta? 

ROMA - Diletta Leotta e Can Yaman si frequentano. È questo il gossip più succoso delle ultime 24 ore in Italia, soprattutto perché vede come protagonisti due autentici sex symbol del momento.

La bionda conduttrice di Dazn è ormai famosissima, mentre l’affascinante attore turco è un vero astro nascente del mondo dello spettacolo: protagonista dello show “Daydreamer”, divenuto un fenomeno di culto in brevissimo tempo, Yaman era in questi giorni in Italia per girare uno spot diretto dal connazionale Ferzan Ozpetek.

La sua presenza in un albergo ha creato un assembramento di 400 scatenate fan, disperse solo dopo l’intervento della polizia. Ma a Roma Yaman non avrebbe incontrato solo le sue ammiratrici. Secondo la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli, infatti, nello stesso hotel dell’attore ha soggiornato la Leotta che sul suo profilo Instagram ha postato una foto mentre, nella sua camera, tiene in mano un mazzo di rose rosse.

«Dopo una giornata di lavoro trovare un mazzo di fiori in camera ci fa dormire con il sorriso», il post della Leotta: in molti hanno pensato che i fiori potessero proprio essere un omaggio di Yaman. La Pettinelli ne è certa, ma gli esperti di gossip hanno appena iniziato a scavare: molto presto la verità salterà fuori.