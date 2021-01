Laura Chiatti, complimento hot all’ex su Instagram 

ROMA - Sposata con due figli con il collega Marco Bocci, Laura Chiatti s’è dimostrata per nulla immune al fascino maschile con un commento su Instagram che ha generato un po’ di sorpresa tra follower ed esperti in gossip. Già, perché il commento dell’attrice è stato indirizzato nei confronti di Francesco Arca, suo ex. L’attuale compagna del 41enne attore, Irene Capuano, ha postato un’immagine del suo partner a petto nudo, sotto la doccia, con gli addominali in primo piano. «Non esiste salvaguardia contro il Senso Naturale dell’Attrazione!», ha scritto nel post la Capuano, che con Arca ha avuto due figli.

A fare notizia, però, è stato il commento lasciato all’immagine da Laura Chiatti: «Un capolavoro di Dio», ha scritto l’attrice 38enne senza peli sulla… tastiera. Il suo commento non è passato inosservato, non solo perché la Chiatti è sposata con il desideratissimo (dalle fan) Marco Bocci, ma anche perché tra la bionda attrice e Arca c’è stata una storia in passato, dal 2007 al 2009. Ma lo stupore dei fan è causato dal fatto che non molti sanno che i due ex sono rimasti amici e che si frequentano insieme ai rispettivi compagni.

«Io e Irene conosciamo Laura e Marco da tanti anni - ha dichiarato qualche tempo fa Arca ad F - , facciamo le vacanze insieme e ci dimostriamo affetto in privato e in pubblico. Solo se un rapporto è irrisolto emergono problemi, tra noi quattro, invece, c’è solo un amore cosmico. Si può restare amici di un ex, ne sono convinto e non sono l’unico». Amici al punto da poter tranquillamente apprezzare in pubblico gli addominali dell’ex…