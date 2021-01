Al matrimonio di Olivia Wilde galeotto fu... Harry Styles?

LONDRA - Sono una delle coppie più chiacchierate dello showbiz mondiale, l'attrice Olivia Wilde e il cantante e attore Harry Styles. E non solo per i dieci anni di età che li separano (lei ne ha 36 e lui 26) ma per il fatto che, si spettegola, sia proprio stata la loro liaison a far crollare il matrimonio di lei con il marito Jason Sudeikis, con il quale ha due figli di 4 e 6 anni.

Ma proseguiamo con ordine: l'annuncio della storia fra i due, che hanno lavorato assieme sul set di "Don’t Worry Darling", è arrivata solo settimana scorsa. Secondo il tabloid PageSix, però, la storia sarebbe in corso da diverso tempo e avrebbe portato al divorzio fra Wilde e Sudeikis.

A sostenerlo, una persona informata dei fatti, che parla di una relazione che continua da ottobre. Il matrimonio, già in difficoltà, sarebbe crollato in seguito alla relazione extraconiugale. Particolarmente ferito il comico americano, pare innamoratissimo, e impegnato a far sì che la storia potesse tornare a funzionare. I due, di recente, avevano acquistato una casa nel Regno Unito.