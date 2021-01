Elettra Lamborghini: «Uso un profilo fake su Instagram»

Il successo ottenuto al Festival di Sanremo, una fama sempre maggiore presso il grande pubblico, il matrimonio con Afrojack: per Elettra Lamborghini il 2020 è stato un anno davvero indimenticabile. La cantante ora punta a restare sulla cresta dell’onda con l’uscita di un documentario sulla sua vita - “Elettra e il resto scompare” - che andrà in onda sul canale Discovery+.

Ne ha parlato in un’intervista a Vanity Fair nella quale ha ammesso alcuni dei suoi “peccati”: tra questi, quello di seguire in segreto sul web altri amici e personaggi famosi. Alla giornalista che le chiedeva se utilizzasse ancora profili falsi per controllare le potenziali spasimanti del marito, Elettra ha risposto così: «Nessuno ci prova con lui, non ho mai avuto dubbi perché lui non me ne ha mai dato ragione, è un cavallo con i paraocchi. Infatti, non sono mai stata gelosa perché so che è un ragazzo d’oro. Ogni tanto, però, entro su Instagram con un altro profilo per poter seguire determinate persone senza creare gossip».

Quanto al documentario, Elettra ha spiegato quello che conterrà: «L’anno del cambiamento, quello del matrimonio, ma anche quello in cui ho perso il mio cavallo. Troverete le mie passioni, i periodi di stress, un po’ di tutto». E anche una Elettra in versione casalinga: «Benissimo, sono una grandissima precisona, una volta che inizio deve essere tutto talmente pulito da mangiarci per terra. Faccio un lavoro molto certosino».