Chi è Andrea, nuovo amore di Arisa

ROMA - È un periodo di rinascita per Arisa, tornata in tv e presto nuovamente sul palco del Festival di Sanremo. Ma il cambiamento principale per la cantante lucana riguarda sicuramente la sua vita privata: a dicembre Arisa ha ufficializzato la sua relazione con Andrea Di Carlo. Un nuovo amore il cui inizio, però, è stato tenuto segreto dall’artista: a fare allusioni per primo sulla nuova relazione della cantante è stato Rudy Zerbi, giudice della trasmissione “Amici” a cui partecipa anche Arisa.

«Arisa è fidanzata!» aveva detto Zerbi, venendo immediatamente zittito dall’artista: «Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Non dire le mie cose!», la replica di Arisa. Poi, dopo le foto dei baci con Andrea pubblicate su Instagram gli esperti di gossip si sono scatenati nel cercare informazioni su Di Carlo. A farne un identikit piuttosto preciso è ora Libero.

Nato a Roma, 44 anni, Di Carlo è un autore tv oltre ad essere il titolare dell’agenzia di spettacolo Adc Management che rappresenta, appunto, Arisa. Tra gli altri artisti seguiti da Di Carlo anche Morgan e Asia Argento. Quanto alla vita privata, di Di Carlo si sa che ha tre figli, Tommaso, Matteo e Davide, avuti da una precedente relazione.