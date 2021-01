Alba Parietti: «Gli uomini? Vanno picchiati col giornale»

ROMA - Non sappiamo se abbia mai riservato questo trattamento ai suoi partner, di certo quanto dichiarato da Alba Parietti durante l’ultima puntata di Domenica In ha fatto discutere, sui social e non solo. Parlando con Mara Venier del suo libro - “La cacciatrice di narcisi. Mai dare soddisfazione agli stronzi” - la conduttrice ha svelato di aver utilizzato a volte le maniere forti negli scontri con i suoi ex.

«Una volta ho picchiato un mio ex narcisista con una rivista di gossip - ha raccontato la Parietti suscitando l’ilarità della sua interlocutrice -. Le donne non vanno toccate neanche con un fiore, gli uomini vanno picchiati con i giornali». Perché proprio i giornali? La Parietti lo spiega poco dopo: «Perché fanno solo rumore e si spaventano». Quella esercitata dalla Parietti, dunque, non sarebbe violenza, ma solo un modo per imporsi sul partner. Nel corso dell’intervista, però, la conduttrice s’è anche lasciata andare ad un momento di commozione.

È accaduto quando ha parlato di Giuseppe Lanza di Scalea, suo storico ex, scomparso lo scorso ottobre. «Ho grande rispetto della compagna di Giuseppe e di sua moglie. Ma è stato un grande amore. Era un punto di riferimento, mi rendeva tranquilla», ha dichiarato la Parietti.