Elisabetta Gregoraci, nel passato una storia con Stefano Bettarini

ROMA - Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé anche ora che la sua avventura al Grande Fratello Vip è terminata. Stavolta a tirarla in ballo è il cantante Stefano Picchi, secondo cui la showgirl avrebbe avuto una relazione segreta (ma neanche tanto) con Stefano Bettarini, ex calciatore ed ex di Simona Ventura.

La relazione risalirebbe al periodo 2006-08, quando i due lavoravano insieme in tv a “Buona Domenica”. «Stefano Bettarini era innamorato, mi chiese di scrivere una canzone per lei e si tatuò il titolo sul braccio», ha raccontato Picchi al magazine Oggi.

Bettarini, in particolare, avrebbe perso la testa per la Gregoraci. «Mi chiese se potevo scrivere un testo per una donna che amava. Gli brillavano gli occhi quando parlava della Gregoraci e mi girò i loro messaggi più teneri affinché li usassi per comporre». Chi lavorava a “Buona Domenica” sapeva della storia tra la Gregoraci e Bettarini. «Dopo le prove andavano via insieme ed era evidente che erano legati, lo sapevamo tutti», continua Picchi.

E un dettaglio viene aggiunto dal paparazzo Maurizio Sorge: «Stefano all’epoca si dice si fosse fatto convincere da Eli a prendere casa a cento metri da lei a Roma - ha detto il fotografo - Scoprimmo troppo tardi che per salire da lei indossava una parrucca coi capelli lunghi».