Rivoluzione Belen: ha rotto con l’amico Mattia Ferrari

MILANO - Belen Rodriguez pare assolutamente decisa a dare un taglio netto con il suo passato. E non parliamo soltanto di uomini, anche se il coinvolgimento nella relazione con Antonino Spinalbese sembra essere la vera novità degli ultimi mesi nella vita dell’argentina. Secondo quanto rivelato dal portale web Giornalettismo, infatti, la showgirl avrebbe anche rotto con Mattia Ferrari, l’inseparabile amico che ha accompagnato le gesta dell’argentina sin dalla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino.

Ferrari e Belen erano uniti a tal punto da alimentare il sospetto che tra i due ci fosse del tenero: in realtà Mattia è gay. Lo stesso Ferrari ha confermato di essersi allontanato dalla Rodriguez: «È stata una bella esperienza - ha detto -, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine». Niente motivazioni, per ora, neanche da parte dell’argentina. Che si tratti solo del tentativo di Belen di circondarsi di persone diverse in un momento molto particolare della sua vita privata?

Possibile, anche perché anche Antonino avrebbe deciso di avviare un importante cambiamento, stavolta in ambito professionale: il 25enne ha infatti lasciato il salone di bellezza in cui lavorava come hair stylist per tentare l’avventura nel mondo della fotografia, sua grande passione. Una scelta che sarebbe del tutto appoggiata - se non caldeggiata - dalla stessa Belen.