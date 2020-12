Elisabetta Gregoraci: “Sposai Briatore per amore. E lo rifarei”

ROMA - È uscita dalla “casa” del Grande Fratello Vip, ma Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé e del rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. I due e il figlio Nathan Falco hanno trascorso il Natale insieme, documentando il tutto sul profilo Instagram della showgirl 40enne: elegante e sensuale vestito rosso per lei, look smart per lui con camicia bianca e jeans. La scelta di passare insieme la cena della vigilia conferma i buoni rapporti tra la Gregoraci e Briatore, divenuti ormai quasi un modello: divorziati sì, ma capaci di essere ancora famiglia, di stare insieme in serenità.

Quanto al passato, la Gregoraci ha difeso le sue scelte in un’intervista pubblicata dal quotidiano Libero. La bella calabrese ha rispedito al mittente l’accusa di aver sposato Briatore soltanto per interesse, spiegando che alla base della sua scelta ci fosse un sentimento autentico. «È stato un rapporto importantissimo - ha dichiarato Elisabetta parlando del matrimonio con Briatore -, mi sono sposata per amore e lo rifarei. Il nostro matrimonio dopo 10 anni è finito ma tra noi due c’è sempre molto rispetto e nostro figlio Nathan è al primo posto in ogni nostra decisione».

E proprio la voglia di riabbracciare il figlio è stata ciò che l’ha spinto ad abbandonare il programma tv che l’ha riportata sulla cresta dell’onda: «Mio figlio viene prima di tutto, la sua mancanza per me era immensa. Riabbracciarlo è stata un’emozione fortissima, indescrivibile. Non averlo accanto per tutto questo tempo, è stata davvero la cosa più difficile del mio Grande Fratello».