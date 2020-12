La smentita di Briatore: «Nessun contratto con la Gregoraci»

MILANO - Sono stati tanti i gossip che sono esplosi a proposito di Flavio Briatore mentre Elisabetta Gregoraci, sua ex moglie, partecipava al Grande Fratello. Tra i pettegolezzi più succosi, quello dell’esistenza tra i due di un accordo post-matrimoniale: secondo tale accordo, Briatore si era impegnato a corrispondere all’ex moglie laute fonti di sostentamento, mentre la Gregoraci era obbligata a non farsi vedere in giro con nuovi partner e a tenere un basso profilo circa la sua vita privata. In tv, la 40enne showgirl non avrebbe tenuto fede all’accordo, scatenando l’ira dell’ex marito.

Oggi, però, lo stesso Briatore ha smentito l’esistenza di tale contratto in un’intervista concessa a Libero. «No, non esiste nessun contratto - ha dichiarato l’imprenditore -. Su me ed Elisabetta sono state scritte e dette tante ca…te e cattiverie». Briatore ora sembra pronto a metterci una pietra sopra, lo si capisce anche da come scherza a proposito della partecipazione dell’ex moglie al Grande Fratello. «Credo di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello - ha ironizzato Briatore - Si è parlato più di me che di chi era in gara. Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anche io».

Infine, l’imprenditore ha smentito che lui e la Gregoraci possano tornare a fare coppia: «Ora tra me e lei c'è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del GF e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è».