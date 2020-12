La Parietti pazza di Mourinho: «Il mio sogno, ma ho flirtato solo sui social»

ROMA - Si intitola “La cacciatrice di narcisi - Mai dare soddisfazione agli str**zi” ed è un vero e proprio concentrato di gossip e succosi pettegolezzi, che siamo certi farà discutere da qui alle prossime settimane. L’autrice è Alba Parietti, presentatrice e showgirl che nelle pagine di questa autobiografia racconta i suoi amori, facendo nomi e cognomi di diversi personaggi famosi.

La Parietti concede anche alcune clamorose rivelazioni, tra queste anche la terribile cotta che si prese per José Mourinho, allenatore dell’Inter dall’estate 2008 a quella del 2010. La presentatrice spiega di aver flirtato con il tecnico portoghese attraverso i social network, ma che la loro relazione non ebbe poi una conclusione sotto le lenzuola… «Sarebbe stato il mio sogno - spiega la Parietti in un’intervista concessa a Libero -. Non ci siamo mai visti, ma c’è stata una conoscenza attraverso i social molto divertente e lui è stato un gran signore».

Lei, juventina, avrebbe tradito la sua fede calcistica solo per il portoghese, un uomo a suo dire assolutamente unico. «Mou è autoriferito - ha aggiunto la Parietti - ha la follia negli occhi, è disinteressato a tutto ciò che lo riguarda ed è pure sexy. Il mio uomo ideale».