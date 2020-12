Mara Venier, siparietto hot con Zucchero 

ROMA - La battuta pronta è una delle grandi qualità di Mara Venier, una delle doti che le permette di dialogare con i suoi ospiti in tv generando scenette da ricordare. La conduttrice ha dato l’ennesima dimostrazione della sua abilità dialettica nell’ultima puntata di Domenica In, in cui ha ospitato Zucchero. Il cantante si è esibito in alcuni dei suoi brani, poi ha parlato della sua carriera e di quanto gli piaccia ancora andare in giro con la band.

«Mi piace ancora molto fare il mio mestiere - ha dichiarato Zucchero -. Sono ancora curioso, mi piace girare e stare con la band. Molti di loro mi accompagnano dal 1987, tutti quelli che vedete sono con me da una vita. Siamo una grande famiglia, cerchiamo sempre di prenderla come se fosse la prima volta». Per l’artista anche la Venier ha lo stesso entusiasmo: per questo motivo la conduttrice sarebbe perfetta per unirsi alla band. «Tu saresti fantastica a venire con noi in tour, saresti perfetta. Porti allegria e positività!», ha detto il cantante alla Venier. E infine: «Ti carichiamo sul furgone e andiamo!».

Mara è stata immediatamente al gioco, mettendo su un siparietto a tinte piccanti: «Caricami dove vuoi, ti prendo in parola», ha risposto ridendo la Venier. E qui Zucchero ha alzato l’asticella, alludendo a un ruolo di “groupie” per la Venier: «C’è una legge nel rock 'n' roll che dice: Se è secco fumalo, se è liquido, bevilo; se è bionda, caricala sul furgone…». E anche stavolta, la conduttrice non s’è tirata indietro: «Presente! Caricami dove vuoi!», la battuta della Venier che è scoppiata a ridere…