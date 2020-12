Arisa innamorata: ora sta col suo manager

ROMA - Una relazione professionale che si trasforma in sentimentale. Questo il percorso di Arisa, che su Instagram ha ufficializzato di avere un nuovo partner: si tratta di Andrea Di Carlo, il suo manager. È proprio Di Carlo che si occupa della partecipazione di Arisa come giudice della trasmissione di Mediaset “Amici”: proprio il lavorare fianco a fianco ha portato i due ad avvicinarsi fino a trasformarsi in una coppia.

Le indiscrezioni circa una nuova relazione amorosa di Arisa circolavano da giorni, precisamente da quando Rudy Zerbi, altro protagonista del programma, aveva dichiarato durante la trasmissione che la cantante si era «fidanzata». Arisa aveva invitato a sorvolare, riuscendo a far calare il silenzio sulla vicenda: «Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire le cose mie», aveva detto mentre era in onda.

Voleva probabilmente annunciare la sua nuova relazione insieme a Di Carlo: il manager l’ha fatto postando due foto su Instagram, nella prima appare mentre bacia Arisa, nella seconda sono abbracciati in ascensore. È nata una nuova storia d’amore, dunque: complimenti e auguri ad Arisa e Andrea.