Melissa Satta dall’avvocato, vicino il divorzio con Boateng

MILANO - Della presunta crisi matrimoniale tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si parla da settimane su siti e giornali di gossip. Il momento dell’ufficializzazione della separazione tra la showgirl e il calciatore del Monza potrebbe però essere davvero vicino. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, la Satta sarebbe stata avvistata a Milano mentre entrava nell’edificio che ospita un famoso studio legale.

La showgirl è rimasta per tre ore, un periodo di tempo piuttosto lungo che fa pensare a un incontro preparatorio in vista del divorzio da Boateng. Molto presto, dunque, Melissa e Kevin potrebbero avviare le pratiche per risolvere il loro matrimonio, in crisi ormai da tempo. I problemi erano iniziati nello scorso inverno, durante il quale i due si erano allontanati. In estate, però, la Satta e Boateng erano tornati insieme per il bene del figlio, Maddox, 6 anni.

Ospite in tv di Verissimo, la Satta aveva annunciato di volersi impegnare, insieme al marito, per salvare il loro matrimonio. «Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti», ha detto la showgirl, aggiungendo poi di aver vissuto la fine (allora temporanea) del matrimonio «come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio». Il secondo tentativo, però, non è andato a buon fine. E ora, a una delle coppie più glam del mondo dello spettacolo e dello sport italiano, non resta che separarsi.