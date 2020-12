Fabrizio Corona: «Non mi sposo. E sto con Mariana Rodriguez»

MILANO - Probabilmente non sapremo mai come è nata l’intera vicenda del presunto fidanzamento tra Fabrizio Corona e l’imprenditrice 47enne Lia Del Grosso. Fatto sta che al Comune di Milano lo scorso 19 novembre sono comparse le pubblicazioni del matrimonio tra i due, un fatto che lo stesso Corona ha provato a spiegare in una lunga intervista al settimanale Oggi.

Secondo Corona, l’intera vicenda è una «vendetta» dell’ex moglie Nina Moric, la prima a parlare dell’ormai prossimo matrimonio dell’ex fotografo. «Niente di vero - dice Corona - È una voce messa in giro dalla mia ex moglie. Perché? Per lo stesso motivo per cui, pochi giorni fa, mi ha denunciato: è ancora innamorata di me e, non potendomi avere, cerca di farmi del male».

La Moric accusa Corona di aggressione e violenze sul figlio Carlos. «Io l’ho contro-denunciata per calunnia. Carlos vive con me da tre anni, sta benissimo, la mamma non la vede da 30 giorni», spiega Corona. E il matrimonio con la Del Grosso? «Ma ti sembra che io mi debba sposare? Vuoi sapere quante donne ho avuto nell’ultimo anno? Più di duecento!».

Secondo l’ex paparazzo è stata la Del Grosso ad attivarsi per le pubblicazioni: «Ora bisogna mandare i documenti via Pec e lei ha mandato anche i miei. È una mia amica, la conosco da 20 anni, ma non mi sposo». Più avanti Corona ammette che in questo momento sta insieme alla showgirl Mariana Rodriguez, ma alla domanda se si senta innamorato della sudamericana fa il vago: «Questo sarebbe materiale da intervista esclusiva. Vuoi chiedermi se Mariana è a casa mia? La risposta è sì».