Eros e Marica Pellegrinelli sotto lo stesso tetto: è tornato l’amore?

MILANO - A lanciare la notizia, una vera bomba, è il settimanale Chi. Secondo il periodico, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, ufficialmente separati da luglio 2019, sono tornati a vivere insieme. Un’evoluzione a dir poco clamorosa per una coppia che, dopo un sogno d’amore lungo 10 anni, si era separata in maniera civile, ma non senza grande sofferenza da parte di entrambi. Negli ultimi anni sia al cantante che alla modella sono stati attribuiti diversi flirt: la Pellegrinelli è stata impegnata anche in una vera relazione con l’imprenditore Charley Vezza, terminata qualche mese fa.

Da allora, le voci di un riavvicinamento tra Eros e la ex si sono fatte sempre più insistenti, fino alla notizia lanciata ora da Chi, che parla di un rapporto «riallacciato in modo fortissimo» e di due persone che vivono ancora da separati in casa, ma col sorriso e in totale serenità, per il bene dei due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Chissà però che presto la situazione non possa evolvere: d’altra parte poco tempo fa la stessa Pellegrinelli s’era lasciata andare a una dichiarazione piuttosto clamorosa nei confronti di Eros.

«Gli amori non finiscono - aveva detto al Corsera la modella, 32 anni -. Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene e se non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma». E ancora: «Il nostro è stato un legame molto bello, ci siamo dati tanto, è un capitolo della mia vita che esiste ancora perché è sempre nella mia famiglia, comunque condividiamo le nostre case. Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci». Con queste premesse, chissà che la convivenza non si trasformi in qualcos’altro…