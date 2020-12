Lecciso, frecciata ad Al Bano: «La famiglia? Meglio quella tradizionale»

ROMA - Il sereno su casa Carrisi pare essere durato poco. Negli ultimi mesi Al Bano ha più volte sottolineato di aver risolto ogni problema nel rapporto con Loredana Lecciso e di aver anche convinto la showgirl ad accantonare definitivamente il sogno del matrimonio. Tuttavia, la bionda compagna del cantante pugliese pare covare ancora un sentimento d'insofferenza per la sua situazione familiare, almeno a giudicare dall’ultima intervista rilasciata dalla stessa Lecciso al periodico Grand Hotel.

Loredana, infatti, non ha nascosto di sentirsi in difficoltà nel far parte di una famiglia allargata in cui l’ex moglie di Al Bano, Romina Power, rappresenta ancora una presenza ingombrante, almeno per l’ex showgirl. E parlando di famiglia, la Lecciso ha chiarito di preferire «quella tradizionale». «Io ho costruito una bella famiglia allargata assieme ad Al Bano - ha dichiarato la Lecciso - però devo essere molto sincera: provengo da una famiglia tradizionale e augurerei a mia figlia una famiglia tradizionale. Lo so che è anacronistico dire queste cose nel 2020, però avendo vissuto entrambe le dimensioni… la famiglia tradizionale non ha prezzo».

Quello della Lecciso è uno sfogo? Un parere generico sull’istituzione della famiglia? Oppure nella dichiarazione di Loredana si nasconde un nuovo tentativo di scuotere Al Bano e dare una svolta alla loro relazione? Domande che per ora restano senza risposta: probabilmente servirà un nuovo intervento di Al Bano per riportare la calma nella famiglia “non tradizionale”.