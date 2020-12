Elisabetta Gregoraci, pace fatta con Briatore?

ROMA - Finché è rimasta nella casa del “Grande Fratello Vip”, Elisabetta Gregoraci è stata l’assoluta protagonista della trasmissione grazie al flirt con un altro concorrente - Pierpaolo Petrelli - e soprattutto alle (tante) rivelazioni riguardo al suo matrimonio e al suo divorzio da Flavio Briatore. Una volta uscita dal programma, la Gregoraci ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Briatore, che dal canto suo aveva fatto sapere pubblicamente di non aver gradito le tante indiscrezioni sul suo conto rivelate dalla sua ex moglie.

Ospite a “Verissimo", la Gregoraci ha parlato dell’incontro con l’imprenditore, spiegando di aver subito una bella ramanzina, ma facendo anche intendere che il loro rapporto di civili ex coniugi non è in pericolo. «L'ho visto (Briatore, ndr), mi ha detto che non è stato facile per lui e Nathan Falco (il figlio dell’ex coppia, ndr), che è stato anche il loro Grande Fratello perché sono stati coinvolti più di una volta, la famiglia è stata scombussolata. Tante cose gli hanno dato fastidio. Più cose e più volte. Se mi ha sgridato? Sì un pochino mi ha sgridato, se devo dire la verità». La Gregoraci ha tirato in ballo dettagli del loro matrimonio e anche sue storie successive quando Briatore, invece, avrebbe voluto tenere tutto segreto. «Non gli è piaciuto finire in tante discussioni -. ha aggiunto la Gregoraci parlando dell’ex marito - però mi ha anche detto che sono stata brava e coraggiosa. La verità è che là dentro, uno si dimentica che c'è il web, il bimbo ha 10 anni e su Internet può leggere tante cose e in questo ho sbagliato».

Infine, la Gregoraci ha parlato delle effusioni con Pretelli, di cui il figlio Nathan Falco ha chiesto conto quando la madre è uscita dal GF: «Mio figlio mi ha chiesto di Pierpaolo, era geloso, siamo riusciti a filtrare poco e questo mi dispiace perché anche se non c'è niente di male in quegli abbracci, io non mi rendevo conto che potesse starci male. Da fuori sembrava molto di più e quindi mi è dispiaciuto. Il bimbo ha un po' sofferto di questa cosa».