Ilary Blasi, stoccata sui social a Barbara D’Urso

Ilary Blasi s’è scelta il ruolo di vera e propria “moralizzatrice” del mondo dello spettacolo con la nuova rubrica avviata sul suo profilo Instagram, chiamata “Fashion or Trashion”: si tratta di uno spazio in cui la showgirl pubblica brevi video realizzati col supporto della sorella Mellory e di due stylist in cui commenta il look di altri personaggi pubblici. Tra le prime a finire nel mirino della Blasi è stata Barbara D’Urso, che s’è beccata un paio di frecciatine niente male da parte della signora Totti.

La Blasi ha rifilato la prima stoccata alla conduttrice Mediaset parlando della sua onnipresenza in tv: «Da lei non possiamo salvarci perché invade tutti i giorni le nostre case con le sue trasmissioni», ha detto Ilary con una certa dose di sarcasmo. Poi l’altro colpo, probabilmente quello più duro, riferito alle abitudini social della D’Urso: «Ragazzi - ha detto la Blasi rivolgendosi ai follower - vi voglio senza filtri perché ne abbiamo già tanti in queste foto!». Evidente l’allusione ai “ritocchini” che, secondo la Blasi, la D’Urso opererebbe prima di pubblicare le sue immagini su Instagram.

Naturalmente le punzecchiature della Blasi hanno scatenato le reazioni dei fan della D’Urso: chissà se anche Barbarella decidere di replicare, aprendo una vera e propria battaglia a colpi di stories.