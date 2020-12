Elettra Lamborghini, nuovo scontro con la sorella

Il matrimonio di Elettra Lamborghini con il dj Afrojack, al secolo Nick Van de Wall, è stato uno dei temi che più ha appassionato siti e giornali di gossip nel mese di settembre e non solo per l’originalità e lo sfarzo, caratteristiche proprie della vulcanica ereditiera. L’attenzione dei media è stata catturata anche dall’assenza di Ginevra, la sorella con cui Elettra avrebbe litigato per motivi ancora poco chiari.

I rapporti non idilliaci tra le due sarebbero ora confermati da un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, secondo cui Ginevra sarebbe andata incontro a una nuova incomprensione non solo con Elettra, ma con tutta la famiglia Lamborghini. Secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, Ginevra non avrebbe comunicato a nessun membro della famiglia la sua intenzione di partecipare alla trasmissione tv Grande Fratello Vip. La notizia è giunta al resto dei Lamborghini soltanto a cose fatte, quando l’accordo tra Ginevra e la produzione del programma era stato concluso e con la ragazza pronta per entrare nella “casa”.

Elettra e i familiari non avrebbero gradito il fatto di non essere stati avvertiti, ma al di là di questo aspetto il comportamento di Ginevra conferma il fatto che tra lei e il resto dei Lamborghini - in primis la sorella - esiste una vera e propria frattura.