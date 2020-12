Mariacarla Boscono beccata con l’ex: Stefano De Martino di nuovo single?

MILANO - Da un mese Stefano De Martino e Mariacarla Boscono sembravano fare coppia fissa. I due sono stati sorpresi più volte in pubblico, in atteggiamenti piuttosto teneri, e non hanno mai smentito di vivere una vera relazione. Ora, però, la storia tra il ballerino conduttore e la modella pare essere finita.

La Boscono, infatti, è stata paparazzata mentre andava in giro per Roma insieme all’imprenditore Guido Senia, suo storico ex. Le immagini pubblicate dal settimanale Oggi parlano chiaro: i due sono mano nella mano e si lasciano andare anche a qualche effusione, il tutto in pubblico, senza la minima preoccupazione di nascondere la loro intesa. Dopo lo shopping pomeridiano, la Boscono e Senia - imprenditore proprietario di un noto locale a Ibiza - si sono poi trasferiti in un hotel a cinque stelle a Piazza del Popolo.

Un comportamento da coppia, il loro, alla luce del sole: e De Martino? Dalle immagini di Oggi, pare proprio che la storia tra la Boscono e il ballerino-conduttore sia giunta al capolinea.