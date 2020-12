Gigi D’Alessio, la nuova fiamma è una sosia della Tatangelo?

NAPOLI - Da quando Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati, giornali e siti specializzati in gossip hanno scandagliato la loro vita privata, a caccia di nuovi amori o presunte avventure. L’ultima indiscrezione sull’argomento riguarda il cantante napoletano, che avrebbe iniziato una relazione con una donna il cui nome è ancora segreto, ma che si sarebbe fatta notare per un particolare: la nuova fiamma di D’Alessio, infatti, somiglierebbe parecchio proprio alla Tatangelo.

La notizia - rilanciata da diversi siti tra cui Nonsolotv - ha avuto una doppia reazione da parte dei fan dell’artista: da una parte la delusione di coloro che speravano ancora che la frattura con la ex si potesse ricomporre; dall’altra la curiosità di molti che si sono messi a caccia di indizi, soprattutto sul web, per scoprire il nome e le fattezze della nuova fiamma di D’Alessio.

Al momento, il nome della donna non è emerso e anche il cantante non ha fornito alcun indizio a riguardo: sui profili social di D’Alessio non ci sono riferimenti a nuove relazioni o scatti che potrebbero fornire dettagli sull’ultima indiscrezione. E al momento il cantante non ha né smentito né confermato la notizia.