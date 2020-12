Emma Marrone a lutto, morto il suo Gaetano

ROMA - «Sei stato uno dei regali più belli della vita». Con queste parole colme di commozione Emma Marrone ha dato l’addio a Gaetano, il cane di famiglia che amava profondamente e che viveva con i genitori in Puglia. Gaetano era un bulldog, è morto pochi giorni prima del rientro di Emma a casa per il Natale e proprio questo dettaglio, il mancato ultimo saluto, pare aver dato maggiore dolore all’artista.

«Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai - ha scritto Emma su Instagram -. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare». Per la cantante la morte del cane rappresenta un momento davvero doloroso per la vita di tutta la sua famiglia.

«Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto», conclude l’artista, che nei commenti alla foto in cui appare sorridente accanto a Gaetano ha ricevuto le condoglianze di tanti colleghi e amici. Tra loro Elisa e Alessandra Amoroso, ma anche il suo ex Stefano De Martino che ha postato l’emoji di un cuore spezzato.