Manuela Arcuri, incontro con Garko in tv: «Io usata»

ROMA - Dopo il coming out di Gabriel Garko, Manuela Arcuri non ha vissuto un momento facile: ripensando alla relazione con l’attore terminata 10 anni fa, infatti, l’attrice ha affermato di essere sempre stata in buona fede, di aver nutrito un sentimento vero per Garko e di temere di essere stata ingannata. Il chiarimento tra i due è avvenuto in tv, durante l’ultima puntata di “Live - Non è la D’Urso”: faccia a faccia, Garko e Arcuri hanno riparlato del loro periodo insieme alla luce del coming out fatto dall’attore.

Arcuri ha ribadito di non aver mai saputo dell’omosessualità del suo ex. «Io non l’ho mai saputo da lui - ha dichiarato l’attrice -. Forse si vergognava, forse non voleva dirlo proprio a me per non deludermi. Non ho saputo nulla, conoscevo solo le voci, ma credevo alla sua parola». Dopo il coming out di Garko, è chiaro dunque che Arcuri sia rimasta sorpresa. «Ora mi viene il dubbio di essere stata usata perché c’è una differenza tra me e le altre. Lui con loro ha detto che le storie erano studiate a tavolino, con me no», ha aggiunto Manuela, spiegando che all’epoca della relazione tra i due c’era una storia vera e propria, con tanto affetto e attrazione fisica.

Alle parole della ex, Garko ha replicato spiegando che anche per lui quella è stata una storia vera: «Poi ho avuto una lotta interna mia, ma questo è un altro discorso. Quando stavo con lei, stavo con lei. Non avevo assolutamente un compagno come è stato detto». L’attore ha spiegato che i suoi sentimenti erano sinceri e di non aver finto affetto nei confronti di Arcuri. Rassicurata dall’ex, l’attrice è sembrata accettare il chiarimento. A quanto pare, dunque, i due resteranno amici.