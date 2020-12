Leotta-Scardina, il fuoco s’è di nuovo spento? 

ROMA - Il ritorno di fiamma… s’è già esaurito. Alcune dichiarazioni rese da Daniele Scardina alla Gazzetta dello Sport inducono a pensare che la relazione con Diletta Leotta, ricucita di recente dopo la rottura di fine estate, si sia definitivamente interrotta. Nel parlare dei suoi programmi futuri, infatti, il pugile ha spiegato che quella con la bionda presentatrice siciliana «è stata una grande storia, di vero amore». L’utilizzo del tempo passato, insomma, fa pensare che la relazione tra Scardina e Leotta sia ormai finita. Anche perché, in questo momento, il pugile pare avere altre priorità.

«Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri», ha detto Scardina, volato negli Stati Uniti, per la precisione a Miami, per due mesi d'intensi allenamenti. Scardina dovrebbe tornare in Italia soltanto a febbraio, ma chissà se Leotta attenderà fino a quel momento lo sportivo. D’altra parte la loro storia ha vissuto momenti abbastanza sorprendenti. In estate i due sembravano totalmente in sintonia, al punto che la rottura sorprese sia gli esperti di gossip che i fan di entrambi. Quando tutto sembrava finito, poi, Scardina riuscì a riconquistare Leotta con una mossa da gran romanticone: una vera e propria dichiarazione d’amore e mezzo tv, in diretta, durante una puntata dello show Rai “Ballando con le stelle”, di cui è stato concorrente.

Dopo quell’exploit, il pugile e la presentatrice sembravano definitivamente tornati insieme: pochi giorni fa il settimanale Vero li ha beccati all’uscita di un hotel cinque stelle di Roma, mentre si scambiavano baci e tenerezze. Ora la nuova rottura, ma Scardina, a quanto pare, sa che la storia potrebbe avere un nuovo capitolo: «Mai dire mai», le sue parole a riguardo alla Gazzetta.