Svolta per Gabriel Garko, vicine le nozze con Gaetano

ROMA - Da quando Gabriel Garko ha fatto coming out, la sua vita sentimentale ha iniziato ad accelerare vorticosamente. L’attore ha deciso di vivere alla luce del sole il suo rapporto con il compagno Gaetano, di 23 anni più giovane, guadagnandone in serenità. La coppia sta vivendo un momento particolarmente felice e sono in molti a pensare che presto i due potrebbero convolare a nozze.

Un indizio in questo senso viene da un dettaglio fornito dal settimanale Diva e Donna: il periodico ha infatti raccontato che Garko ha presentato Gaetano a sua madre Isabella. L’incontro è avvenuto a Roma, dove i tre hanno trascorso un pomeriggio insieme: mascherina in volto, si sono prima fermati a pranzo in un ristorante e poi si sono fermati per un caffè in un bar della capitale.

Tra mamma Isabella e Gaetano sarebbe scattata la “scintilla”: il compagno di Garko è piaciuto molto alla signora che ora approverebbe il prossimo step, ovvero il matrimonio. Secondo Diva e Donna la coppia è ormai pronta a prendere tale decisione: attenzione ai social dell’attore, dunque, l’annuncio potrebbe arrivare anche prima di quanto si pensi…