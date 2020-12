Alessia Marcuzzi: «Quanto mi piace la psicoterapia»

ROMA - Crescere fa paura, anche se non sei più una ragazzina da un pezzo, hai successo sul lavoro e una bella famiglia. Lo dice a voce alta Alessia Marcuzzi, che si mette a nudo in un’intervista al settimanale Grazia. La conduttrice spiega di sentirsi in difficoltà quando pensa che è ormai vicino il traguardo dei 50 anni - li compirà a novembre 2022 - e che l’immagine che dà in tv è diversa dalla realtà.

«Sento tantissimo il tempo che passa - ha dichiarato Alessia - , sono piena di fragilità, è un’età complicata avvicinarsi ai 50 anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Lo so, non sembra: quando ti vedono in televisione sembri invincibile».

Non è solo l’età a crearle problemi, anche l’amore che, a quasi 50 anni, è diverso da quando si è ragazzini.

«Anche l’amore fa paura» , dice la conduttrice tv, «A me dell’amore piace la fiamma e questa cerco di tenerla viva. È un impegno lo so, sembra quasi una richiesta. Io non sono aggressiva, è il contrario: io sono romantica. La passione in amore è segno di grande romanticismo. Da oggi in poi saprò come definirmi». Per gestire queste paure, la Marcuzzi ha deciso di andare in analisi.

«È importante sapere cose di noi stessi», dice la Marcuzzi spiegando che proprio il confronto con la psicoterapeuta l’ha spinta a postare una foto molto particolare, a testa in giù, pubblicata il giorno del suo compleanno.

«Io da un anno ho pensato che potesse essermi utile un confronto con la psicoterapia, e come mi piace. Sono entusiasta: è stata la mia psicoterapeuta che mi ha detto: ‘Sembri un baobab, a testa in giù’. E da lì ho deciso di fare quella verticale che ho messo come foto del compleanno su Instagram». E sulla foto, la Marcuzzi spiega ancora che «a testa in giù si possono guardare le cose da un’altra prospettiva».