Claudio Baglioni: «Non mi sono mai rifatto»

ROMA - Dopo nuove allusioni a possibili interventi chirurgici di natura estetica, Claudio Baglioni è intervenuto in prima persona per smentire di aver mai fatto ricorso a “ritocchini”.

Lo ha fatto con una lettera aperta scritta a Dagospia, portale che recentemente aveva nuovamente posto un interrogativo che molti fan del cantante si fanno da sempre: Baglioni s’è mai “rifatto”?

Il cantante ha smentito in prima persona, con poche ironiche righe. «Premesso che mai mi permetterei di cucire la bocca a un calembour, per di più riuscito (‘La mia vita mi ha cucito così’, il chirurgo mi ha cucito colà) - ha scritto Baglioni riferendosi all’articolo di Dagospia -, vorrei rassicurarvi a proposito del ‘Taglia e cuci’ di non aver subito nessun intervento, se non alla lingua (spaccata in due in un incidente stradale del ’90)», Infine la battuta conclusiva: «Fossi solista dei Kiss potrei mostrarvela (la lingua), ma vi risparmio l’ostensione e, più che un bacio (kiss), vi mando un abbraccio».

Nessun intervento estetico, dunque, l’unica operazione a cui s’è mai sottoposto Baglioni è stata quella seguita all’incidente stradale avvenuto a Roma il 3 novembre 1990: l’artista perse il controllo della sua Porsche, andandosi a schiantare contro un muro e rimediando numerose ferite alle mani, al viso, alla bocca e appunto alla lingua. I medici permisero a Baglioni di riprendersi completamente e continuare a cantare, per la gioia dei suoi fan.