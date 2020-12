Iva Zanicchi: «Mio fratello mi ha mandato un messaggio prima di morire»

MILANO - Iva Zanicchi ricorderà il 2020 come uno degli anni più tragici della sua vita. La cantante, 79 anni, ha raccontato al settimanale DiPiù la sua esperienza con il Covid-19, malattia che le ha portato via il fratello Antonio, morto in ospedale il 25 novembre.

«È morto in un letto dello stesso ospedale in cui ero stata ricoverata - ha raccontato la Zanicchi - Antonio è stato colpito dal coronavirus in modo devastante. Il virus ha preso i polmoni in modo devastante, in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi. Poi lui era cardiopatico e questa sua condizione un po’ traballante non lo ha aiutato a reagire, a migliorare. Ha vissuto una brutta agonia».

Al settimanale la Zanicchi ha anche raccontato un dettaglio commovente riguardante l’addio rivoltole dal fratello. «Mi ha dedicato il suo ultimo videomessaggio - ha spiegato la cantante -. Prima che lo sedassero mi ha salutato dicendo che ci voleva molto bene. Mi rimarrà dentro per sempre questa cosa». Anche la sorella della Zanicchi è ricoverata a causa del Covid-19, ma fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi: «Sta migliorando, ne sta uscendo bene. Ma siamo provate dalla perdita di Antonio».

Quanto al periodo in cui lei è stata malata, la cantante ha spiegato di aver sottovalutato il virus: «Ero piena di dolori alle anche e alle articolazioni, ma ho pensato: 'Teniamo duro, passerà’. Poi invece il virus è cambiato, mi è venuto un po' di affanno, è iniziata la bronchite. Mi sono misurata la febbre, avevo 37.6”. Il medico le ha ordinato di prendere l’antibiotico, ma soltanto quando alcuni conoscenti hanno insistito la Zanicchi è andata in ospedale: “Altrimenti non sarei andata al pronto soccorso».