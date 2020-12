Michelle Hunziker e la «nostalgia della normalità»

MILANO - Tra le conseguenze peggiori dell’epidemia di coronavirus c’è sicuramente il distanziamento dagli affetti, la necessità di stare lontani da chi ci sta a cuore per limitare il contagio, soprattutto se si tratta di persone anziane.

Michelle Hunziker ha messo il dito nella piaga con un video di qualche tempo fa in cui la madre della conduttrice tiene in braccio una delle nipotine, divertita dal solletico della nonna. Immagini semplici, che scatenano la nostalgia di Michelle.

«Stamattina mi è apparso questo dolce ricordo - ha scritto la Hunziker nel post che accompagna il filmato -. Che tenerezza vedere mia mamma giocare tranquillamente con sua nipote, sentirle ridere di gusto insieme... quanta nostalgia». La Hunziker, molto attenta a rispettare le misure anti-Covid, in questo periodo sta tenendo le figlie lontane dalla nonna.

«Non vedo l’ora di poter passare del tempo con lei senza aver paura di metterla in pericolo... - ha continuato Michelle nel post - non vedo l’ora di rivedere i nonni giocare con i loro nipoti... arriverà il momento in cui tutto questo passerà... chissà come sarà bello ritrovare la normalità perduta!!! Non vedo l’ora... davvero…».