De Martino e la Boscono di nuovo insieme: fanno sul serio?

NAPOLI - Stefano De Martino e Mariacarla Boscono sono una coppia? La domanda è lecita dopo che il ballerino e la fotomodella sono stati nuovamente beccati insieme dai paparazzi. La prima volta furono i fotografi di Chi a catturare l’immagine dei due insieme a Milano, mentre rientravano nella casa di De Martino dopo una serata fuori.

Ora, invece, è stato il magazine Vero a sorprendere nuovamente i due. In entrambi i casi De Martino non ha rilasciato alcuna smentita - come invece accaduto per un altro paio di flirt attribuitigli in precedenza - e quindi diversi siti e giornali hanno iniziato a soffiare sul fuoco di questa relazione. De Martino, per ora, continua a professarsi single e c’è anche chi, come Fabrizio Corona, insinua che le numerose “paparazzate” del ballerino-conduttore siano preordinate, costruite ad arte dallo stesso De Martino per guadagnare spazio sui media.

La Boscono, modella e attrice, non è mai parsa troppo interessata al gossip. Per un po’ è stata la compagna del rapper Ghali e questa con De Martino sarebbe la prima relazione dopo la rottura con l’artista.