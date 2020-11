Belen: «Ecco perché chiedo tanti baci a Santiago»

MILANO - È capitato spesso che i follower di Belen Rodriguez la bacchettassero per le eccessive smancerie con il figlio Santiago. L’argentina mostra spesso immagini in cui bacia o chiede di essere baciata dal piccolo ed alcune di esse sono state a volte ritenute inappropriate dai suoi follower. Lei, tuttavia, va avanti per la sua strada, ma in una recente Instagram Story spiega il perché di quell’atteggiamento verso il suo Santi.

«Sono una mamma di un bambino che sta per compiere 8 anni - spiega Belen - e ogni giorno cerco di trasmettergli la buona educazione». In particolare, la Rodriguez è incentrata sul trasmettere al figlio l’importanza della gentilezza. «Mi preoccupo perché lui sia gentile con tutti quanti: gli insegno a essere altruista e a essere molto gentile soprattutto con le donne, perché siamo più fragili, anche a livello di forza. E quindi sicuramente gli ripeto, usandomi come esca, di dare tanti baci a noi donne, così dà tanti baci anche a me, abbracci, a proteggerci, perché il mondo dovrebbe andare così».

Educare i maschi a essere gentili, secondo Belen, è l’unico modo per sconfiggere in maniera definitiva la violenza verso i soggetti più deboli o spesso discriminati. «Mi piacerebbe che un giorno non si parlasse più di violenza, di nessun tipo, non solo contro le donne, neanche contro gli uomini, contro i bambini, contro gli omosessuali, gli eterosessuali… - conclude l’argentina - Tutte le violenze vanno estinte. Il mio augurio è che questo mondo, che è così meraviglioso, diventi ancora più bello con tanta gente diversa».