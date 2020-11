Emma Marrone: «Potrei congelare i miei ovuli»

ROMA - Emma Marrone non ha intenzione di diventare mamma a breve, tuttavia non esclude di poter cambiare idea in futuro. La cantante, 36 anni, ha parlato delle libertà delle donne in un’intervista pubblicata da Il Messaggero: nella chiacchierata con il quotidiano, Emma ha chiarito che l’essere madre non deve essere vissuto come un obiettivo da raggiungere a ogni costo, nonostante le pressioni che una donna può ricevere da chi le sta intorno.

«Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: ‘Ma un fidanzato?’, ‘Bambini?’ - ha dichiarato la cantante -. Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll». La musica e il lavoro, dunque, sono le sue priorità in questo momento. «La maternità non è un obbligo - ha poi continuato -. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata». Inoltre, la medicina mette oggi a disposizione degli strumenti che permettono di avere figli anche più in là negli anni. «Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli. Se lo farei? Assolutamente sì».

Per la Marrone, però, il suo forte spirito d’indipendenza rappresenta un problema nel rapporto con gli uomini. Tuttavia l’artista non perde la speranza di trovare l’amore. «Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. È brutto quando non puoi avere il controllo su una donna. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza».