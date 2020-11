Al Bano e Loredana, il Covid non ferma la passione

ROMA - Le difficoltà del passato sono ormai dimenticate, se il 2020 ha avuto un merito in casa Carrisi è stato quello di riportare la serenità tra Al Bano e Loredana Lecciso, probabilmente mai tanto in sintonia come nell’ultimo anno. Il cantante lo ha confermato in un’intervista al settimanale Intimità, nella quale ha spiegato come la bionda ormai ex showgirl sia stata capace di cambiargli la vita. «La dote più bella di Loredana? L’intelligenza, la sensibilità e il senso pratico», ha dichiarato il cantante, per poi aggiungere con un sorriso: «È una compagna quasi perfetta. Come io sono il compagno quasi perfetto per lei».

Questa intesa perfetta pare essersi rafforzata quando Loredana ha deciso di accantonare il sogno di sposare Al Bano, un’idea che non era mai piaciuta all’artista. Per il cantante, l’equilibrio e la felicità trovati con la convivenza non andava messo a repentaglio. «È come se fossimo già sposati - ha spiegato Al Bano -: il nostro è un matrimonio d'intenti. Non sarà mai una carta a dirti che sei innamorato o se sei il compagno di vita ideale, a stabilirlo deve essere invece la ‘carta mentale’. Che è la cosa più importante».

L’intesa tra Al Bano e la Lecciso è stata confermata anche da Loredana, che qualche giorno fa, a Nuovo, aveva rivelato che, a differenza di altre coppie famose, loro non avessero smesso di amarsi anche sotto le lenzuola, nonostante la minaccia del Covid-19. «Viviamo come prima la nostra intimità», ha dichiarato la Lecciso. Non c’è virus che possa fermare la passione in casa Carrisi.