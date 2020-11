Michelle Hunziker: «Ho avuto paura per Gerry Scotti»

MILANO - Gerry Scotti è uscito bene dall’esperienza di malato di Covid-19, il conduttore è in salute e ha ritrovato il sorriso, ma in diverse interviste ha raccontato di aver realmente temuto per la propria vita, soprattutto durante il ricovero in ospedale. Mentre lui era alle soglie della terapia intensiva, fuori amici e colleghi erano molto preoccupati per lui.

Tra questi anche Michelle Hunziker, che con Gerry Scotti ha condiviso per anni la conduzione di “Striscia La Notizia”, il tg satirico di Mediaset. «Ero in contatto con lui in continuazione – ha dichiarato la Hunziker in una video-intervista a Il Fatto Quotidiano -, gli chiedevo come stava ma lui è un uomo tutto d’un pezzo e non voleva farmi preoccupare». La Hunziker non credeva ai tentativi di rassicurarla da parte di Scotti. «Io lo conosco: più cercava di non farmi preoccupare, peggio stavo. Nell’intervista che ha rilasciato quando è guarito (al Corriere della Sera, ndr) ha raccontato quello che ha vissuto e ci ha fatto capire molte cose: nessuno è esente da questo dannato virus».

Al Fatto, la Hunziker ha raccontato anche lo splendido rapporto che ha col collega: «Gerry è un uomo risolto – ha aggiunto la Hunziker -, non ha stress di nessun tipo ed è bello andare in onda all’ultimo secondo per raccontarsi serenamente la giornata che abbiamo vissuto. Ridiamo su qualsiasi cosa non c’è nulla di scritto e le nostre gag sono naturali. C’è chimica tra noi».