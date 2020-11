Proposta a Gregoraci, ora Briatore conferma

ROMA - La proposta di tornare a essere marito e moglie c’è stata. Flavio Briatore alla fine lo ammette e lo fa indirettamente, attraverso Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, trasmissione alla quale sta partecipando l’ex-moglie dell’imprenditore Elisabetta Gregoraci.

Qualche giorno fa, la showgirl aveva raccontato che a marzo scorso, durante il lockdown, l’ex marito le aveva proposto di risposarsi e che lei aveva detto di no. Briatore ha poi smentito la Gregoraci: intervistato dal settimanale Chi, l’imprenditore aveva bollato la notizia come una “fake news”.

Ora il nuovo colpo di scena, rivelato da Signorini durante la trasmissione. «Ho sentito Flavio stamattina chiedendogli se voleva proseguire sulla strada della smentita - ha detto il giornalista e presentatore tv -. Effettivamente mi ha detto che durante il lockdown eravate single e dato che c’era molto affetto avevate preso in considerazione l’idea di riprovarci ma entrambi poi avevate convenuto che non era il caso».

Pare dunque che la Gregoraci avesse detto la verità: la proposta di matrimonio era davvero arrivata, così come il no della 40enne calabrese. Che in tv ha ribadito i motivi della fine del matrimonio con Briatore: «Quando stai con un uomo così hai molti privilegi, ma poca leggerezza. Lui è possessivo, mi sentivo un po’ in gabbia, ora sono una donna diversa».